Про це заявили в пресслужбі регулятора.
«На 21 грудня заплановано позачергове засідання комітету», – йдеться в заяві.
Спершу засідання планувалося на 29 грудня, але після проведення інтенсивної роботи та отримання додаткової інформації про вакцину від її розробників, комітет вирішив зібратися раніше.
Однак, в європейському регуляторі уточнили, що в разі, якщо 21 грудня не вдасться затвердити вакцину Pfizer та BioNTech, повторне засідання відбудеться 29 грудня, як планувалося спочатку.
Раніше повідомлялося, що відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо небагато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.
- Першою країною, у якій розпочалась вакцинація, стала Велика Британія. Щеплення проти COVID-19 там почали робити 8 грудня.