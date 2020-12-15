Європейський союз може схвалити вакцину проти коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech, вже наступного тижня. Європейське агентство з питань лікарських препаратів (EMA) розгляне це питання на засіданні 21 грудня.

Про це заявили в пресслужбі регулятора.

«На 21 грудня заплановано позачергове засідання комітету», – йдеться в заяві.

Спершу засідання планувалося на 29 грудня, але після проведення інтенсивної роботи та отримання додаткової інформації про вакцину від її розробників, комітет вирішив зібратися раніше.

Однак, в європейському регуляторі уточнили, що в разі, якщо 21 грудня не вдасться затвердити вакцину Pfizer та BioNTech, повторне засідання відбудеться 29 грудня, як планувалося спочатку.

Раніше повідомлялося, що відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо небагато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.