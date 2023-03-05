Про це інформує пресслужба Верховної Ради.
За словами членкині Європарламенту, ця гібридна війна почалася не тоді, коли РФ розпочала повномасштабну війну в Україні. Росіяни і до того робили багато речей, які називають “путінізацією континенту”.
Юкнявічіне зауважила, що мовиться не лише про Молдову, не лише про сусідні країни, подібне спостерігають зокрема й у Німеччині. Проте, додала, що Кремль використовує свої пропагандистські інструменти у Молдові на найвищому рівні.
У Європейському парламенті ми створили спеціальний комітет з розслідувань чи досліджень впливу РФ всередині Європейського Союзу на політичні процеси. Ми знайшли підтвердження цьому, і нам слід розглянути все це”, – наголосила політикиня.
Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що крім маніпулювання інформацією у війні проти України, Росія також створює труднощі для всього світу.
Стало відомо, що розвідка Німеччини, використовуючи отриману інформацію від ймовірного спільника шпигуна, продовжує розслідувати зв’язки одного зі своїх керівників, що підозрюється у співпраці з РФ.
- З початку повномасштабного російського вторгнення кіберфахівці Служби безпеки України викрили понад 1200 пропагандистів, які поширювали в мережі фейкову інформацію та російські наративи.
- У Німеччині дехто вимагав зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.
- Суд Швеції засудив двох братів за шпигунство на користь Росії. Цей шпигунський скандал назвали найсерйознішим у сучасній історії Швеції.
- У Польщі направили до суду обвинувальний акт проти громадян Росії та Білорусі. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).