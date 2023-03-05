Литовська політикиня Раса Юкнявічіне зазначила, що в Європейському парламенті створили спеціальний комітет з розслідування впливу РФ всередині ЄС на політичні процеси. Мовиться зокрема й про Німеччину.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

За словами членкині Європарламенту, ця гібридна війна почалася не тоді, коли РФ розпочала повномасштабну війну в Україні. Росіяни і до того робили багато речей, які називають “путінізацією континенту”.

Юкнявічіне зауважила, що мовиться не лише про Молдову, не лише про сусідні країни, подібне спостерігають зокрема й у Німеччині. Проте, додала, що Кремль використовує свої пропагандистські інструменти у Молдові на найвищому рівні.

У Європейському парламенті ми створили спеціальний комітет з розслідувань чи досліджень впливу РФ всередині Європейського Союзу на політичні процеси. Ми знайшли підтвердження цьому, і нам слід розглянути все це”, – наголосила політикиня.

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що крім маніпулювання інформацією у війні проти України, Росія також створює труднощі для всього світу.

Стало відомо, що розвідка Німеччини, використовуючи отриману інформацію від ймовірного спільника шпигуна, продовжує розслідувати зв’язки одного зі своїх керівників, що підозрюється у співпраці з РФ.