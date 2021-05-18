В індійському штаті Телангана 18-річний студент на ім'я Рамават Шива Наік дізнався, що захворів на коронавірус, тому провів 11 днів на дереві, щоб не заразити близьких.

Про це повідомляє індійська газета The Tribune India.

Студент-інженер з індійського міста Налгонда вирішив ізолюватися на дереві, щоб не заразити свою сім’ю коронавірусом.

Шива допомагає родині, працюючи носієм в центрі заготовлення рису – там він і заразився. Лікарі сказали, що він переносить хворобу в легкій формі, тому йому просто потрібно ізолюватися вдома.

Хлопець не став повертатися до матері та сестри й облаштував собі “ізолятор” на дереві неподалік від будинку.

У самоізоляції на дереві студент підтримував зв’язок з родиною і друзями через мобільний телефон. Рідні приносили Шиві їжу та інші необхідні речі – він підіймав їх вгору за допомогою відра і мотузки.

Також хлопець звернувся до місцевої влади з проханням створити ізолятор для хворих на коронавірус, і через 11 днів на його заклик відгукнулися – Шива зміг спуститися з дерева і переїхати у спеціальний центр.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важку ситуацію із захворюваністю на коронавірус фіксують останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня в Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.

30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським і таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.