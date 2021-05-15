Індійська влада офіційно визнала факт скидання тіл жертв коронавірусу у річку Ганг. Ці дії пояснюють бідністю та страхом людей перед хворобою у віддалених районах країни.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на лист урядовця штату Уттар-Прадеш.

“Адміністрація має інформацію про те, що тіла тих, хто хворів на COVID-19 чи будь-яку іншу хворобу, викидають у річки, а не утилізують за належними ритуалами”, – заявив високопосадовець Манодж Кумар Сінгх у листі від 14 травня керівникам районів.

Зокрема, тіла були виявлені у священній річці Ганг, а також у її притоках.

Штат Уттар-Прадеш налічує понад 240 млн осіб. При цьому більша кількість людей проживають у сільській місцевості. У штаті щодня фіксують десятки тисяч хворих на коронавірус, однак реальна ситуація ще складніша, оскільки велику кількість випадків не діагностують. Люди з віддалених сіл живуть за межею бідності, тому не звертаються по допомогу до медиків.

“У багатьох місцях з річок тіла були вилучені”, – повідомив Манодж Кумар Сінгх.

Він пояснив, що тенденція скидання тіл у річки, ймовірно, спричинена браком коштів у людей на придбання матеріалів для кремації та поховання.

Високопосадовець закликав місцевих чиновників запобігати скиданню трупів жертв коронавірусу у воду і пообіцяв, що уряд штату заплатить бідним сім’ям 5000 рупій (68 доларів США) для кремації або поховання тіл.

Крім того, центральна влада розпорядилася патрулювати річки, щоб припинити цю жахливу практику.

Нагадаємо, що 11 травня на берег річки Ганг в Індії викинуло тіла щонайменше 40 осіб, які можуть бути жертвами COVID-19.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важку ситуацію із захворюваністю на коронавірус фіксують останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня в Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.

30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським і таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.