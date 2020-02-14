Про це повідомляє CNN.
У відомстві повідомили, що вірусом заразилася 60-річна жінка-водій таксі, яка перевозила пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.
Ще два випадки зафіксували у Токіо. Там заражені контактували з водієм таксі.
Четвертий випадок – зараження 70-річного чоловіка, який проходив лікування в тій же лікарні, де раніше підтвердився випадок зараження у одного з лікарів.
На даний момент загальна кількість інфікованих коронавірусів в Японії збільшилася до 254 осіб. З них 219 випадків на лайнері Diamond Princess і 35 випадків на території країни.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
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