У Києві медиків безкоштовно возитимуть шатлами Uber під час карантину

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували безкоштовне перевезення медиків Києва на час карантину, оголошеного в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, зазначено, що компанія Uber, яка раніше приєдналася до ініціативи МОЗ та організовувала поїздки для медичних працівників в лікарні в містах, запускає проєкт Shuttle Heroes – спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ в період карантину. Проєкт діятиме на території Києва.

“Маршрути руху шатлів прокладені відповідно до пропозицій Міністерства інфраструктури України та розплановані таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва”, – зазначено в повідомленні.

Відзначається, що сервіс буде доступний користувачам з промокодом. Промокод буде поширений через платформу HELSI.ME, яка об’єднує понад 90% лікарів в Україні, а також за допомогою SMS і через адміністрацію лікарень.