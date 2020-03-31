Covid-19 Україна

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У Києві медиків безкоштовно возитимуть шатлами Uber під час карантину

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували безкоштовне перевезення медиків Києва на час карантину, оголошеного в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Вівторок, 31 березня 2020, 22:38

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, зазначено, що компанія Uber, яка раніше приєдналася до ініціативи МОЗ та організовувала поїздки для медичних працівників в лікарні в містах, запускає проєкт Shuttle Heroes – спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ в період карантину. Проєкт діятиме на території Києва.

“Маршрути руху шатлів прокладені відповідно до пропозицій Міністерства інфраструктури України та розплановані таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва”, – зазначено в повідомленні.

Відзначається, що сервіс буде доступний користувачам з промокодом. Промокод буде поширений через платформу HELSI.ME, яка об’єднує понад 90% лікарів в Україні, а також за допомогою SMS і через адміністрацію лікарень.

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Теги: Київ, медики, транспорт

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