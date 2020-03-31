У Києві медиків безкоштовно возитимуть шатлами Uber під час карантину

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зокрема, зазначено, що компанія Uber, яка раніше приєдналася до ініціативи МОЗ та організовувала поїздки для медичних працівників в лікарні в містах, запускає проєкт Shuttle Heroes – спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ в період карантину. Проєкт діятиме на території Києва.
“Маршрути руху шатлів прокладені відповідно до пропозицій Міністерства інфраструктури України та розплановані таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва”, – зазначено в повідомленні.
Відзначається, що сервіс буде доступний користувачам з промокодом. Промокод буде поширений через платформу HELSI.ME, яка об’єднує понад 90% лікарів в Україні, а також за допомогою SMS і через адміністрацію лікарень.
- Нагадаємо, що з 23 березня до громадського транспорту Києва може заходити лише певна категорія пасажирів і лише за спецперепустками, які видають у КМДА або районних управліннях. Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.
- Раніше #Букви розповідали, як виглядає спецпропуск на громадський транспорт.
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- Перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.