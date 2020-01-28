У Києві не було зафіксовано жодного випадку захворювання китайським коронавірусом 2019 nCoV.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

“Щодо китайського коронавірусу. На щастя, в Києві сьогодні не зафіксовано жодного випадку зараження”, – зазначив він.

Поворозник запевнив, що наразі система охорони здоров’я Києва повністю готова надавати меддопомогу в разі виявлення цього типу вірусу.

“Місто повністю готове і організаційно, і технічно, і технологічно до будь-яких викликів щодо грипу та ГРВІ, до яких відноситься і коронавірус… При найменших ознаках хвороби – температура, ускладнене дихання, кашель – відразу дзвоніть сімейному лікарю і далі дійте за його рекомендаціями. Не потрібно нікуди йти, нікуди їхати громадським транспортом, викликати “швидку”. Але обов’язково проконсультуйтеся зі своїми сімейними лікарями”, – заявив він.

Поворозник уточнив, що зараз місто повністю забезпечене тестами для виявлення різних типів штамів вірусу грипу. Також місто забезпечить свої медустанови тестами для виявлення китайського коронавірусу, “як тільки вони з’являться в Україні”.

Директор департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург також наголосила, що при найменших симптомах захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря по телефону, а не йти в медустанову (оскільки при відвідуванні лікарні пацієнтом, який має симптоми захворювання, ймовірність поширення вірусу збільшується).

У свою чергу лікар-інфекціоніст Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова пояснила, що клінічні ознаки коронавірусної інфекції (а це підвищена температура, кашель, ускладнене дихання, вірусна пневмонія) самі по собі не є свідченням захворювання саме китайським коронавірусом.

“Повинен бути обов’язково якийсь епідеміологічний зв’язок. Або людина виїжджала в Китай, або тісно спілкувалася з людиною, у якої вже виявили коронавірус, або співробітник медустанови”, – розповіла вона.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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