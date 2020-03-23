Про це мер заявив в ході онлайн-брифінгу.
“Так, у магазинах та аптеках запроваджуємо додаткові обмеження за кількістю відвідувачів. – У приміщеннях має перебувати один покупець на 10 квадратних метрів площі магазину. Власники магазинів та аптек повинні дотримуватися цих обмежень. А також – забезпечити виконання всіх раніше запроваджених протиепідемічних заходів”, – сказав Кличко.
Він зазначив, що доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів і засобів буде здійснюватися до магазинів, аптек, лікарень та інших установ соціальної сфери в звичайному режимі.
“Соціальні працівники міста продовжують роботу із забезпечення продуктами та іншими необхідними речами самотніх киян похилого віку та паліативних хворих”, – додав мер.
По Києву з 23 березня можна пересуватися на таксі або особистому транспорті.
Раніше #Букви показали, як виглядає спецперепустка на громадський транспорт Києва.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.