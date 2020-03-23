Про це мер заявив в ході онлайн-брифінгу.

“Так, у магазинах та аптеках запроваджуємо додаткові обмеження за кількістю відвідувачів. – У приміщеннях має перебувати один покупець на 10 квадратних метрів площі магазину. Власники магазинів та аптек повинні дотримуватися цих обмежень. А також – забезпечити виконання всіх раніше запроваджених протиепідемічних заходів”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів і засобів буде здійснюватися до магазинів, аптек, лікарень та інших установ соціальної сфери в звичайному режимі.

“Соціальні працівники міста продовжують роботу із забезпечення продуктами та іншими необхідними речами самотніх киян похилого віку та паліативних хворих”, – додав мер.

По Києву з 23 березня можна пересуватися на таксі або особистому транспорті.

Раніше #Букви показали, як виглядає спецперепустка на громадський транспорт Києва.