Сьогодні, 30 липня, у Києві пройшла акція родин захисників “Азовсталі”, на Софійській площі зібралося близько сотні людей.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Під час акції рідні українських захисників “Азовсталі” закликали владу звернути увагу на злочини російських загарбників, які вони чинять із полоненими українськими військовими.

Катерина Прокопенко – дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка звернулася до усього світу із закликом визнати Росію країною-спонсоркою тероризму.

Вона зазначила, що розчарована, адже після того, як захисники “Азовсталі” склали зброю ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняли, що їхньому життю та здоров‘ю нічого не загрожує.

Також Катерина прокоментувала події в Оленівці й зазначила, що це могла бути завчасно спланована російськими загарбниками акція. За її словами, у родичів військовополонених є списки загиблих лише від російської сторони.

Ще одна учасниця акції дружина полоненого бійця “Азову” Віолетта Шовкова розповіла, що вийшла на акцію для того, щоб продемонструвати своє невдоволення роботою ООН та Червоного Хреста, які давали гарантії, що військовополонені з “Азовсталі” будуть живі.

“Ми всі бачимо, що сталося. Я вчора телефонувала в Червоний Хрест, щоб дізнатися, чи є якась інформація про мого чоловіка. Проте у них типова відповідь вже котрий місяць: “Ми нічого не знаємо, нас туди не пускають”, — зазначила дружина полоненого.

Нагадаємо, що вчора бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.

Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.

Натомість представники українських оборонних установ опублікували спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, вимагаючи, щоб міжнародні організації відреагували на цей терористичний акт.