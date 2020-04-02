Таку заяву зробив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що “маска не захищає людину”, але вона все ж потрібна при відвідуванні громадських місць. За словами Ляшка, це пов’язано з тим, що всі громадяни розглядаються як потенційно інфіковані.

“Що стосується масочного режиму. Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину, це не засіб індивідуального захисту. Водночас ми рекомендуємо і наполягаємо: без маски не заходити в громадські заклади – магазини, аптеки і на робочі місця. Чому? Тому що ми вас усіх розглядаємо як потенційно інфікованих. Коли є маска на обличчі, то виділення збудника, виділення біологічного матеріалу зменшується і не досягає 1,5 метра, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см. Тому, коли не виконуються інші вимоги, наприклад, соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, котра без симптомів, але може бути інфікована, значно знижує ризик інфікувати інших людей. Тому маску ми рекомендуємо надягати саме з цією метою”, – наголосив Ляшко.

Він також пояснив, що респіратор із клапаном видиху захищає лише людину, яка його носить, але не виконує функцію захисту інших людей. Ляшко уточнив, що клапан видиху дозволяє “досить швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекційної хвороби”.

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(На відео – з 9:20)

Варто зазначити, що раніше Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.

“Ми говоримо про те, що не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, коли вони не потрібні, оскільки це створює фальшиву оману свого захисту і не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких відноситься і коронавірусна інфекція… Маска повинна вдягатися тільки на людину з симптомами ГРВІ, коли вона приходитиме в лікарню, щоб запобігти поширенню захворювання серед інших людей”, – заявляв Ляшко.

Аналогічні рекомендації давали головний хірург США і Всесвітня організація охорони здоров’я. Згідно з інформацією на сайті ВООЗ, для запобігання зараженню коронавірусом рекомендується носити маску тільки людям із симптомами ГРВІ (щоб не заразити оточуючих) і здоровим людям, якщо вони надають допомогу людині з підозрою на COVID-19.

Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення впровадити більш жорсткі карантинні обмеження до 24-го квітня 2020 року. Так, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора.