В Офісі президента України вирішили нагадати, що "завдяки зусиллям" нинішнього глави держави Володимира Зеленського були отримані гроші від російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Але річ у тім, що власне позов був виграний задовго до того, як він став президентом.

Пост про “гроші від “Газпрому” опублікований на офіційній Facebook-сторінці ОПУ.

В Офісі президента процитували заяву нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Трухін, коментуючи витрачання грошових коштів із Фонду боротьби з COVID-19, заявив, що 35 млрд грн, які були спрямовані “на розвиток інфраструктури” (тобто на будівництво доріг), були виграні у “Газпрому” “завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського та його команди”.

“Президент сказав, що ті гроші, які зароблені на інфраструктурі завдяки газотранспортній системі країни, будуть вкладені в інфраструктуру. Вони не будуть витрачені ані на популізм, ані на “гречку”, ані на купівлю голосів. Ці кошти будуть вкладені на покоління вперед… Кожна четверта гривня з цих 35 мільярдів грн повернеться до бюджету”, – оголосив нардеп.

Варто зазначити, що мова йде про отримання Україною від російського “Газпрому” $2,918 млрд (на виконання рішення Стокгольмського арбітражу). Частину з цих коштів було вирішено спрямувати на дороги.

В інтерв’ю українським телеканалам Володимир Зеленський повідомляв, що в COVID-фонд було залучено кошти, які українська сторона відсудила у російського “Газпрому” в Стокгольмському арбітражі (і вони були спрямовані на дороги). У Кабінеті Міністрів повідомляли, що на дороги з фонду виділено 35 млрд грн.

В Офісі президента сьогодні процитували заяву, що гроші від “Газпрому” були отримані “завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського та його команди”.

Але справа в тому, що сам позов у Стокгольмському арбітражі був виграний ще при п’ятому президенті України Петрові Порошенку.

Так, рішення Стокгольмського арбітражу були ухвалені в грудні 2017 роки (щодо ціни та обсягів поставок за принципом “бери або плати”) і 28 лютого 2018 року (щодо транзитного контракту). Згідно з другим рішенням, арбітраж зобов’язав “Газпром” доплатити “Нафтогазу України” $2,56 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

При президентстві Володимира Зеленського вже було винесено рішення за апеляційною скаргою “Газпрому”, яку не задовольнив Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) 27 листопада 2019 року.

У підсумку “Нафтогаз України” на виконання рішення Стокгольмського арбітражу отримав від “Газпрому” $2,918 млрд (у грудні 2019 року).

Тобто, фактично вся робота щодо спору із “Газпромом” в арбітражі була зроблена задовго до того, як президентську посаду зайняв Володимир Зеленський.

Що стосується безпосередньої виплати грошових коштів, то і її навряд чи можна пояснити “зусиллями президента” Зеленського, оскільки “Нафтогаз” домігся арешту рахунків “Газпрому” ще в червні 2018 року. У результаті російський газовим монополіст постав перед вибором: заплатити або потрапити під примусове списання і продаж майна.

До того ж варто відзначити, що президент ніяк не впливає на процес міжнародного господарського спору.