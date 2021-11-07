Продовження роботи "нормандського формату" за участі президентів України, Франції, Німеччини та Росії - під питанням. Зустрічі не проводились уже рік.

Про це заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі державного каналу ДОМ.

“Сам “нормандський формат”, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в “нормандському форматі” на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються”, – заявив він.

Никифоров додав, що політична частина та політичний порядок “нормандського формату” під великим питанням, зокрема й екологія.

“Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у “нормандському форматі””, – пояснив Никифоров.

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнали відсутність прогресу після зустрічі у “нормандському форматі”.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.

Президент заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним і додав, що його хвилює не місце проведення переговорів, а їхній зміст.