Про це заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі державного каналу ДОМ.
“Сам “нормандський формат”, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в “нормандському форматі” на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються”, – заявив він.
Никифоров додав, що політична частина та політичний порядок “нормандського формату” під великим питанням, зокрема й екологія.
“Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у “нормандському форматі””, – пояснив Никифоров.
Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнали відсутність прогресу після зустрічі у “нормандському форматі”.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.
Президент заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним і додав, що його хвилює не місце проведення переговорів, а їхній зміст.
- Нагадаємо, через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося 7 квітня.
- Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 14 квітня, відбулося чергове засідання на рівні голів делегацій ТКГ, в центрі уваги також було питання щодо повного та всеосяжного припинення вогню.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші, підготовлений Україною. Обговорення документу триває.
- Також 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Володимир Путін, коментуючи пропозицію про зустріч від президента України Володимира Зеленського заявив, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.