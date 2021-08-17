В Міністерстві оборони США повідомили, що після активного наступу Талібану й захоплення всієї території Афганістану, різко посилилися терористичні загрози з боку інших організацій на кшталт "Ісламська держава" (ІДІЛ) та "Аль-Каїда".

Про це повідомляє американське видання Рolitico.

В Пентагоні переконані, що терористичні організації, які діють на території Афганістану, можуть отримати владу швидше, ніж очікувалось, особливо після того, як таліби отримали повний контроль над країною.

Очільник Пентагону Ллойд Остін пояснив, що військові та розвідка намагаються “переоцінити потенціал терористичних угруповань” на кшталт ІДІЛ та “Аль-Каїда”.

Інформацію підтвердив речник Пентагону Джон Кірбі. Він пояснив, що в Міноборони поки не мають стратегічного плану стосовно того, як можуть поводитися терористичні організації протягом найближчих тижнів та місяців та як їм протистояти.

На думку високопоставлених чиновників в Пентагоні, які говорили на умовах анонімності, терористичні мережі всередині Афганістану можуть швидко перегрупуватися після повалення демократичного режиму всередині країни.

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штатів, заявив сенаторам, що Пентагон змінить оцінку щодо темпів терористичної загрози в Афганістані. Про це вперше заговорили після того, як таліби захопили авіабазу Баграм, в минулому – центр військових дій США й звільнили 5 тисяч арештантів, серед яких були таліби, терористи ІДІЛу та бойовики “Аль-Каїди”.

Офіційні представники Пентагону визнали, що виведення американських сил та сил ЦРУ з Афганістану протягом кількох останніх місяців різко обмежило збір розвідданих по всій країні.

“Коли настане час для виведення американських військових, здатність уряду США збирати інформацію та реагувати на загрози – зменшиться. Це просто факт”, – повідомив ще у квітні директор ЦРУ Вільям Бернс.

Також в адміністрації Байдена заявили, що не дозволять терористам погрожувати Сполученим Штатам й вимагатимуть від талібів відповідальності за свої дії. При цьому, вони стверджують, що мають дієві методи, аби знаходити новостворені терористичні угрупування до того, як вони стануть загрозою для країни.

На думку одного з високопоставлених військових, оцінка щодо того, що Талібан утримуватиме терористів під контролем, аби отримати міжнародну легітимність – “наївна”.

“Китайці та росіяни вже дають талібам статус міжнародної легітимності… Ми (США) можемо залишатися серйозною загрозою для Талібану”, – пояснив він.

За інформацією розвідки, в червні представники терористичної організації “Аль-Каїда” були, щонайменше, в 15 провінціях Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.