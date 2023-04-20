Про це повідомляють росЗМІ.
Найбільше залишилося автомобілів Skoda Rapid (127 одиниць) та Volkswagen Polo (93). Трохи менше Citroen C4 – 48 і KIA Rio – 45. Тому ціни на залишки різко зросли – у деяких випадках у 1,5-2 рази.
Віце-президент національної автомобільної спілки Ян Хайцеер висловив сумніви, що паралельний імпорт зможе впоратися з поповненням запасів. Він пояснив, що витрати на логістику та митне оформлення помітно позначаються на кінцевій вартості. Тож, моделі вже не потрапляють до розряду доступних.
Згідно з прогнозами експертів, в найближчим часом російські споживачі будуть змушені перейти на свої власні та китайські бренди.
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Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
Також стало відомо, що з 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.
Економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
- У січні 2023 року російський експорт скоротився у річному вирахуванні майже на третину – на 28,2%. Згідно з даними митної служби РФ, за перший місяць Росія експортувала товарів на 32,9 млрд доларів.
- У березні стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.
- 24 лютого Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 (“Великої сімки”) запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і з країн Європи, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.
- Також США заборонили експортувати до РФ та РБ 276 одиниць товарів. Зокрема під заборону потрапили кондиціонери за ціною понад $750, холодильники, дорожчі за $750, мікрохвильові печі, посудомийні машини, кавомашини та смартфони, котрі вартують більш як $300.