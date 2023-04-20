В автосалонах РФ закінчуються іноземні автомобілі масового сегмента. На сайтах виробників KIA, Skoda, Volkswagen, Renault, Citroen, Opel та Hyundai підтверджується наявність у дилерів по всій країні лише 313 автомобілів. Натомість в асоціації "російські автомобільні дилери" зазначили, що насправді у наявності лише кілька десятків машин.

Про це повідомляють росЗМІ.

Найбільше залишилося автомобілів Skoda Rapid (127 одиниць) та Volkswagen Polo (93). Трохи менше Citroen C4 – 48 і KIA Rio – 45. Тому ціни на залишки різко зросли – у деяких випадках у 1,5-2 рази.

Віце-президент національної автомобільної спілки Ян Хайцеер висловив сумніви, що паралельний імпорт зможе впоратися з поповненням запасів. Він пояснив, що витрати на логістику та митне оформлення помітно позначаються на кінцевій вартості. Тож, моделі вже не потрапляють до розряду доступних.

Згідно з прогнозами експертів, в найближчим часом російські споживачі будуть змушені перейти на свої власні та китайські бренди.

Читайте також: Російська економіка починає руйнуватися – WSJ

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Також стало відомо, що з 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.

Економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.