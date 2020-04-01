У СБУ пояснили, навіщо навідалися до Лероса

У Службі безпеки України пояснили, з якою метою співробітники спецслужби прийшли додому до нардепа Гео Лероса, який напередодні опублікував "плівки Єрмака".

Про це йдеться в повідомленні спецслужби.

Як повідомлялося раніше, в середу, 1 квітня, нардеп від “Слуги народу” повідомив, що до нього додому прийшли шестеро співробітників СБУ, мета візиту залишалася невідомою.

Згодом у СБУ підтвердили, що приїжджали за місцем проживання нардепа з метою вручення йому повістки на допит, однак він відмовився її отримувати.

У спецслужбі пояснили, що Лерос є свідком у справі, пов’язаній з публікацією відеозаписів, на яких брат глави ОП Зеленського Андрія Єрмака — Денис Єрмак “торгує” держпосадами. Провадження відкрито за фактом використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ч. 2 ст. 359 ККУ).

“Відеоматеріали були оприлюднені 29 березня 2020 народним депутатом України Гео Леросом на його сторінці у соціальній мережі Facebook. Для встановлення об’єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності, під час досудового слідства Головним слідчим управлінням СБ України народному депутату Гео Леросу та іншим особам направлено повістку про виклик на допит як свідка в кримінальному провадженні. 01 квітня 2020 з метою вручення повістки співробітники СБ України прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто її отримати та запропонував звернутися до його адвоката”, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брат голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео, на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.