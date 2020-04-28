Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, коли будуть призначені постійні міністри в трьох міністерствах, де вони відсутні.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Голова фракції “Слуги народу” зазначив, що суспільство вкрай негативно відреагувало на інциденти, коли люди, призначені на посади міністрів, протягом короткого проміжку часу були звільнені. У зв’язку з цим команда Президента Володимира Зеленського вирішила запровадити своєрідний випробувальний термін для міністрів.

За цей час люди, призначені на посади в.о. міністрів, мають показати результати роботи або бути звільнені.

“Тому ми вирішили робити це (призначати міністрів — ред.) на кшталт корпоративного сектора, де є випробувальний термін. І ось [призначення на посаду] в.о. можна розглядати як випробувальний термін. І ось коли міністр вже показує якісь результати, співпрацює з парламентом, і всі бачать, що це нормальний вибір, тоді ми його виносимо на Верховну Раду і призначаємо”, — пояснив Арахамія.

Зазначимо, наразі постійних очільників немає в трьох міністерства. Виконуючі обов’язки міністрів призначені в Міністерство освіти і науки (Любомира Мандзій), Міністерство культури та інформполітики (Світлана Фоменко) та Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища (Ольга Буславець).

Арахамія зазначив, що випробувальний термін для Буславець — 1 місяць.

“Міністр енергетики працює. Це дуже важлива посада, саме тому дуже легко зробити якусь помилку. І тому той міністр, який зараз виконує обов’язки, це був підібраний міністр… І зараз вона здійснює програму реформи галузі та ми фактично повинні зараз подивитися ті результати, які очікуємо отримати протягом першого місяця, і після того будемо ставити питання про те, щоб голосувати в парламенті за призначення її на постійну посаду”, — додав він.

Коли закінчиться випробувальний термін Мандзій та Фоменко, які займають посади в.о. міністрів вже 1 місяць і 1,5 місяця відповідно, Арахамія не уточнив.