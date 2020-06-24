Соціальна мережа Twitter почала тестувати функцію аудіоповідомлень та зіткнулася з низкою проблем, до вирішення яких виявилася не готовою.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, Twitter активно бореться з поширенням неправдивої інформації і делікатного контенту. У листопаді 2019 року Twitter посилив свою модераційна політику.

Під модерацію потрапляють пости з “делікатними матеріалами”. Це фото та відео, що зображують сцени фізичного насильства, нещасні випадки, людські виділення (кал, сперма, кров і ін.), так званий “дорослий контент” (сюди відносяться зображення статевого акту (зокрема, малюнки та мультиплікація), а також фотографії оголених людей).

Тим, хто ділиться подібним контентом, рекомендується зробити свої профілі закритими. Для перегляду постів, які алгоритми соцмережі позначили як “делікатні матеріали”, користувачам необхідно додатково підтверджувати своє рішення ознайомитися з ними:

17 червня Twitter почав тестувати нову функцію. Користувачі пристроїв на iOS отримали можливість публікувати на своїх сторінках не тільки текст, фото і відео, але й аудіоповідомлення тривалістю до 140 секунд. Однак до модерації делікатного контенту форматі аудіозаписів соцмережа виявилася неготовою.

Уже в день тест-запуску цієї функції користувачі почали використовувати її для запису, наприклад, звуків порно. Один з користувачів в коментарях під дописом офіційного аккаунта соцмережі показав приклад такого аудіоповідомлення та запитав: “Ви цього хотіли?”.

Проблем з аудітвітами може бути більше: думки експертів

Журналісти проекту OneZero опитали експертів в області модерації контенту та етики. Фахівці поділилися думками про ситуацію та запропонували варіанти вирішення проблеми.

Евелін Доук, викладачка Гарвардської юридичної школи, яка вивчає регулювання мовлення в Мережі зазначила, що ця функція сама по собі не є ані поганою, ані хорошою. Однак негативні наслідки її використання будуть виявлятися в будь-якому випадку (і йдеться не тільки про аудіопорно).

“Тут, як і на будь-якій новій платформі для контенту в Інтернеті, будуть присутні всі погані речі — це будуть ненависницькі висловлювання, дезінформація, погрози, знущання. Ми знаємо, що тепер це — частина Інтернету”, – сказала вона.

Асистентка професора в Університеті Колорадо Кейсі Фіслер, чиї дослідження зосереджені на цифровий етиці та праві, також звернула увагу на те, що контент для дорослих у форматі аудіо, не позначений як “делікатний”, — не єдина проблема, яку принесе нова функція.

Викладач Фіслер, професор Аарон Цзян також вказав на те, що звуки порно — тільки одне з безлічі можливих зловживань на платформі.

Не менш поширеними можуть стати дописи, де люди, наприклад, просто голосно кричать у мікрофон. За його словами, “традиційні” зловживання (як пости з образами або домаганнями), також можуть перейти в аудіоформат. Експерт наголосив, що чути слова ненависті набагато більш неприємно, ніж їх читати, отже, автори таких повідомлень мають бути покарані більш суворо.

Фахівець додав, що ще однією потенційною проблемою може стати поява аудіозаписів, прослуховування яких можуть бути травматичним.

“Що, якщо хтось завантажить аудіо про те, як хтось здійснює самогубство? Це було б дуже травматично для користувачів і модераторів”, — сказав він.

Експерт звернув увагу й на те, що боротися з чутливим контентом в форматі фото і відео простіше. Наприклад, якщо розмивати “делікатні” зображення. У такому випадку користувач матиме приблизне уявлення про те, що на нього чекає, і на основі цього прийме рішення, чи хоче він дивитися на це.

Аналогічне рішення є можливим і для звукового контенту. Одним з можливих рішень, за словами Цзяна, могло б стати автоматичне транскрибування аудіоповідомлень і можливість попереднього перегляду тексту. Але і це рішення, зазначив експерт, не є універсальним.

“З одного боку, технологія розпізнавання голосу робить помилки, вона упереджена і не така гарна в розпізнаванні мовних патернів і акцентів жінок, небілих людей, людей, які не розмовляють англійською мовою. Деякі звуки можуть бути важкими для перекладу. Якщо ви дійсно зосереджені на боротьбі з утисками чи розпалюванням ненависті, ви можете захотіти зробити автоматичну транскрипцію. Але як ви будете транскрибувати звуки порно або крики?”, — зауважив Цзян.

Ще одна проблема, пов’язана з аудіотвітами, — їхня недоступність для глухих та слабочуючих людей. Блейк Нітко, глухий, що працює координатором соціальних мереж в Національному технічному інституті глухих при Рочестерському технологічному інституті, зазначив, що не вважає ідею з транскрипцією аудіоповідомлень ідеальною. Він засудив соцмережу за те, що ця проблема, як і інші, буде вирішуватися вже після запуску нової функції.

“Ви можете сказати, що будуть підписи, що автоматично генеруються. Ця технологія далека від досконалості і не є життєздатним рішенням. Я повністю розумію прагнення бути інноваційними та знаходити способи змінити формат в соціальних мережах… Але ви абсолютно точно повинні переконатися в тому, що ваша платформа повністю доступна для всіх, ДО того, як випустити нову функцію”, — вважає Нітко.

На тлі активного обговорення вищевикладеного в Мережі, представники Twitter виступили із заявою, в якій визнали, що не змогли вирішити всі ці проблеми.

У Twitter вказали, що розглядають можливість введення транскрипції для аудіотвітів. Також компанія працює над впровадженням додаткових систем моніторингу чутливого аудіоконтенту для його подальшої маркування. Вони, як обіцяють в компанії, з’являться до того, як функція стане доступна для всіх користувачів.