Як відомо, Twitter активно бореться з поширенням неправдивої інформації і делікатного контенту. У листопаді 2019 року Twitter посилив свою модераційна політику.

Під модерацію потрапляють пости з “делікатними матеріалами”. Це фото та відео, що зображують сцени фізичного насильства, нещасні випадки, людські виділення (кал, сперма, кров і ін.), так званий “дорослий контент” (сюди відносяться зображення статевого акту (зокрема, малюнки та мультиплікація), а також фотографії оголених людей).

Тим, хто ділиться подібним контентом, рекомендується зробити свої профілі закритими. Для перегляду постів, які алгоритми соцмережі позначили як “делікатні матеріали”, користувачам необхідно додатково підтверджувати своє рішення ознайомитися з ними:

17 червня Twitter почав тестувати нову функцію. Користувачі пристроїв на iOS отримали можливість публікувати на своїх сторінках не тільки текст, фото і відео, але й аудіоповідомлення тривалістю до 140 секунд. Однак до модерації делікатного контенту форматі аудіозаписів соцмережа виявилася неготовою.

Уже в день тест-запуску цієї функції користувачі почали використовувати її для запису, наприклад, звуків порно. Один з користувачів в коментарях під дописом офіційного аккаунта соцмережі показав приклад такого аудіоповідомлення та запитав: “Ви цього хотіли?”.

