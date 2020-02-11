Про це поінформувала сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Йдеться про трьох громадян, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, а також про двох громадян, які контактували з ними.

За словами Скалецької, медики проводять постійний моніторинг людей, які прилетіли з Китаю

“У нас із ними постійний телефонний контакт, періодично зідзвонюємося. Вони знають, які є симптоми і куди потрібно звертатися. Сьогодні є три таких людини, які повернулися з Китаю і звернулися за допомогою. У них і ще у двох контактних осіб взято матеріали для обстеження і дослідження. Тобто всього п’ятеро осіб, яких ми перевіряємо на наявність коронавірусу”, – зазначила Скалецька.

Вона також поінформувала, що наразі в Україні немає дефіциту захисних масок. Ці медвироби випускаються на чотирьох підприємствах, які заявили про готовність забезпечити поставки в необхідних обсягах.

Крім цього, МОЗ звернулося до місцевих органів влади, які повинні забезпечити необхідний обсяг захисних масок.

Дивіться наживо пресбрифінг Зоряни Скалецької щодо ситуації з поширенням нової коронавірусної інфекції. Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Понеділок, 10 лютого 2020 р.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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