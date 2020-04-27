В Україні стартують онлайн-уроки для 1-4 класів: розклад

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Програма розрахована на п’ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука і мистецтво.
Кожен урок буде тривати 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії в форматі теле- і онлайн-лекцій.
Уроки будуть транслювати щотижня у вівторок та четвер, з 09:00 до 10:00 на телеканалах:
1-й клас – “Піксель”;
2-й клас – UA: Перший;
3-й клас – UA: Культура;
4-й клас – “Плюсплюс”.
Також онлайн-версії занять будуть доступні на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Уроки перекладатимуть жестовою мовою.
“Основна мета проекту – допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, підключення до Інтернету, підтримки дорослих, вчитися дистанційно. З огляду на кількість звернень щодо організації навчального процесу для наймолодших, зробити це було нашим обов’язком”, –зазначила генеральний директор Директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу президента Вероніка Селега.
Раніше повідомлялося, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.
- Під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”,який нібито надіслав їй листа.
- Також вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський, під час уроку допустила при відніманні елементарну помилку.
- Учителька географії Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.
- Під час уроку всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі, ініційованій президентом Володимиром Зеленським, 33-го президента США Гаррі Трумена зробили “Турменом”.
- Під час уроку всесвітньої історії в онлайн-школі, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, вчителька переплутала Лівонську війну з Ліванською