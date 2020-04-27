В Україні стартують онлайн-уроки для 1-4 класів: розклад

Проект "Всеукраїнська школа онлайн" з 28 квітня починає трансляцію уроків для школярів 1-4-х класів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Програма розрахована на п’ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука і мистецтво.

Кожен урок буде тривати 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії в форматі теле- і онлайн-лекцій.

Уроки будуть транслювати щотижня у вівторок та четвер, з 09:00 до 10:00 на телеканалах:

1-й клас – “Піксель”;

2-й клас – UA: Перший;

3-й клас – UA: Культура;

4-й клас – “Плюсплюс”.

Також онлайн-версії занять будуть доступні на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Уроки перекладатимуть жестовою мовою.

“Основна мета проекту – допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, підключення до Інтернету, підтримки дорослих, вчитися дистанційно. З огляду на кількість звернень щодо організації навчального процесу для наймолодших, зробити це було нашим обов’язком”, –зазначила генеральний директор Директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу президента Вероніка Селега.