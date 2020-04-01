У порт Чорноморська Одеської області поромом з Грузії прибули 14 українців і один іноземець з дозволом на проживання в Україні. Усіх їх обстежили та скерували на базу обсервації.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

“У порту Чорноморськ зустріли 14 громадян України та одного іноземного громадянина з посвідкою на постійне проживання, які повернулися додому поромом із Грузії. Спеціалісти Лабораторного центру на водному транспорті МОЗ провели обстеження стану здоров’я всіх пасажирів. Симптомів захворювання не виявили”, – зазначив Куций.

За його словами, усіх скерували на базу обсервації поблизу Одеси, відповідно до п. 3.2 постанови КМУ №241 від 29 березня 2020 року про обов‘язкову обсервацію протягом 14 днів осіб, прибулих з-за кордону під час карантину.

Куций також додав, що проживання та харчування для них буде безкоштовним, а за станом здоров’я постійно спостерігатимуть медики.