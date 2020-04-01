Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.
“У порту Чорноморськ зустріли 14 громадян України та одного іноземного громадянина з посвідкою на постійне проживання, які повернулися додому поромом із Грузії. Спеціалісти Лабораторного центру на водному транспорті МОЗ провели обстеження стану здоров’я всіх пасажирів. Симптомів захворювання не виявили”, – зазначив Куций.
За його словами, усіх скерували на базу обсервації поблизу Одеси, відповідно до п. 3.2 постанови КМУ №241 від 29 березня 2020 року про обов‘язкову обсервацію протягом 14 днів осіб, прибулих з-за кордону під час карантину.
Куций також додав, що проживання та харчування для них буде безкоштовним, а за станом здоров’я постійно спостерігатимуть медики.
- Аваков заявив, що МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер.
- Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.
- Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.
- У неділю в Україні прибув авіарейс з В’єтнаму. Громадян України, евакуйованих сьогодні з В’єтнаму, не помістили на примусову обсервацію, як це анонсував глава МВС Арсен Аваков. Українці відмовилися від обсервації, дізнавшись, що вона платна. Деякі з них вибігли з аеропорту з валізами.
- Українці, яких спецрейсами евакуюють з Балі через Катар, розповіли, що їх погрозами змусили погодитися на примусову обсервацію вартість від 169 євро.