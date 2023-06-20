Джерело: речниця “Укроборонпром” Наталія Сад/Facebook
Речниця не повідомила подробиці випробування українського дрона. Також не зазначила, мовиться про тестовий БПЛА, або дрон застосували безпосередньо на лінії фронту.
Водночас Сад зауважила, що перше випробування — заслуга низки осіб, котрі підготували оборонний проєкт.
У жовтні 2022 року держаний концерн зазначив, що завершує роботу над новим безпілотником з дальністю 1000 км та боєголовкою вагою 75 кг.
Зауважимо, Україна веде переговори щодо виробництва зброї, включно з безпілотниками, і може підписати відповідні контракти найближчими місяцями.
У березні “Укроборонпром” у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійських 122-мм снарядів за кордоном та вже встиг відвантажити першу їх партію Збройним силам України.
- Україна налагодила серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Боєприпаси є покращеною версією осколкових мін.
- 13 грудня 2022 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні вже налагодили промислове виробництво снарядів 152 мм та 155 мм калібрів.
- “Укроборонпром” у співпраці з однією з країн-членів НАТО почав виробляти 125-мм снаряди для танкових гармат.
- Державний концерн “Укроборонпром” і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає створення спільного підприємства.