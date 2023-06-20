У державному концерні "Укроборонпром" заявили про успішне застосування дрона з дальність у 1000 км та боєголовкою вагою 75 кг.

Джерело: речниця “Укроборонпром” Наталія Сад/Facebook

Речниця не повідомила подробиці випробування українського дрона. Також не зазначила, мовиться про тестовий БПЛА, або дрон застосували безпосередньо на лінії фронту.

Водночас Сад зауважила, що перше випробування — заслуга низки осіб, котрі підготували оборонний проєкт.

У жовтні 2022 року держаний концерн зазначив, що завершує роботу над новим безпілотником з дальністю 1000 км та боєголовкою вагою 75 кг.

Зауважимо, Україна веде переговори щодо виробництва зброї, включно з безпілотниками, і може підписати відповідні контракти найближчими місяцями.

У березні “Укроборонпром” у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійських 122-мм снарядів за кордоном та вже встиг відвантажити першу їх партію Збройним силам України.