Журналісти "Української правди" повідомили, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій понад 20 років має російський паспорт. Пресслужба УПЦ МП назвала цю інформацію "недостовірною та маніпулятивною".

Про це інформують #Букви.

Заперечили також наявність російських паспортів і в інших архієреїв Української Православної Церкви.

Позиція журналістів

Окрім начебто російського громадянства в митрополита Онуфрія, за словами журналістів, вони мають підтверджену інформацію про наявність російських паспортів у ще понад 20 провідних священників УПЦ МП. Йдеться про:

митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонофана (Анатолія Єлецьких);

вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія (Сергія Аніцоя);

вікарія Київської єпархії архієпископа Пантелеймона (Віктора Бащука);

очільника Чернівецько-Буковинської єпархії митрополита Мелетія (Валентина Єгоренка);

очільника Хустської єпархії митрополита Марка (Миколи Петровція);

очільника Дніпропетровської єпархії митрополита Іринея (Івана Середнього).

Також серед священників із російським паспортом зафіксували і Юрія Харона, або ж архієрея УПЦ МП та намісника Десятинного монастиря Гедеона. Зазначається, що він отримав паспорт РФ у 2019 році у Москві. Потім, у 2020 році отримав одразу два закордонні паспорти громадянина РФ.

Позиція УПЦ МП

Пресслужба УПЦ МП заявила, що частина вищезгаданих єпископів була позбавлена громадянства “без жодного обґрунтування”. Вони змушені були подати до суду позов з вимогою відновити їхнє українське громадянство, оскільки іншого не мають.

“Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Тим паче, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом”, – йдеться у заяві.

Разом з тим, церковники наголосили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і не володіє паспортами інших держав.

Позиція митрополита Онуфрія

Разом з тим, митрополит Онуфрій не заперечує: російський паспорт він дійсно мав. Але вважає себе українцем.

Духовник розповів історію про те, як потрапив до Росії. За словами митрополита, він після трьох курсів світського університету захотів стати священником. Але в Одеській духовній семінарії йому відмовили через те, що він “покинув Університет і це, начебто, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста”. Після цього він поїхав до Московської духовної семінарії – і “там мене не відкинули, як це зробили в Україні”.

Часи, проведені в Семінарії, а опісля – в Духовній Академії та у братстві Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, Онуфрій згадує тепло:

“Наш монастир був інтернаціональним. У ньому подвизались люди різних національностей: росіяни, українці, білоруси, молдовани, грузини, вірмени, євреї, французи, татари, мордвини та багато інших. У нас була прекрасна духовна сім’я, ми поважали один одного, переживали один за одного і допомагали один одному. Я був щасливий і мріяв прожити у святій обителі все своє життя. Однак Бог судив інакше. У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину”.

Після розпаду Радянського Союзу Онуфрій взяв українське громадянство, хоч до того мав постійну прописку в Росії. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але митрополит стверджує, що ним не цікавився і не користувався – “воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував”.

Онуфрій наголосив, що на той час стосунки між Україною і РФ були “добрі та братські”, але після погіршення, що спостерігається протягом останніх десяти років, він покинув російське громадянство.

“У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив Російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України”, – заявив священнослужитель.

Звинувачення у відповідь

Пресслужба УПЦ МП заявила, що у представників Православної церкви України є паспорти РФ і окупованих Росією квазіреспублік:

“Викликає подив той факт, що українські журналісти наполегливо шукають неіснуючі російські паспорти у єпископів Української Православної Церкви і натомість ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та “ЛНР”.