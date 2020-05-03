Станом на ранок 3 травня рятувальники продовжують гасити окремі осередки пожежі в зоні відчуження та в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, у Київській області рятувальники допомагають в гасінні окремих осередків тління торфовищ в Чорнобильській зоні.

У Житомирській області підрозділи ДСНС допомагають працівникам лісових господарств гасити окремі осередки тління лісової підстилки, пнів і деревини.

Гасіння вогнищ в Житомирській області / ДСНС України

Гасіння вогнищ в зоні відчуження/ДСНС України

Всього до гасіння пожеж у Житомирській і Київській області залучено 500 осіб та 118 одиниць техніки.

Радіаційний фон по Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

Нагадаємо, що 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в Зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Ліквідація пожежі тривала близько 2 тижнів. 13 квітня в районі пожежі пішов довгоочікуваний дощ. 14 квітня повідомлялося, що в Зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами. До обіду того ж дня було виявлено два нових осередки загоряння.