Велика Британія підтримує вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою

Джерело: The Guardian
Глава британського відомства зауважив, що Велика Британія підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства (Дорожня Карта) для приєднання до військового альянсу.
У процесі “Карти” країни-кандидати отримують оцінки та поради, коли вони вживають заходів, щоб відповідати критеріям НАТО стосовно оборони та інших питань.
Якби Україна фактично пропустила такий етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.
Виступаючи на пресконференції в межах Ukraine Recovery Conference у Лондоні, Клеверлі наголосив: “Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко”.
Він також додав, що Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО заявив, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються. Реформування Збройних сил України “відбувається під час війни”.
Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б потужною підтримкою (варіанту – ред.), якби ми відійшли від плану дій відносно членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимог членства в НАТО через їхні дії на полі бою”, – наголосив Клеверлі.
На переконання британського міністра, “усі союзники по НАТО це визнають”.
Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.
Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, “кожна нація має невід’ємне право на захист”.