Велика Британія підтримує вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство "повністю підтримає", якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Джерело: The Guardian

Глава британського відомства зауважив, що Велика Британія підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства (Дорожня Карта) для приєднання до військового альянсу.

У процесі “Карти” країни-кандидати отримують оцінки та поради, коли вони вживають заходів, щоб відповідати критеріям НАТО стосовно оборони та інших питань.

Якби Україна фактично пропустила такий етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.

Виступаючи на пресконференції в межах Ukraine Recovery Conference у Лондоні, Клеверлі наголосив: “Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко”.

Він також додав, що Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО заявив, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються. Реформування Збройних сил України “відбувається під час війни”.

Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б потужною підтримкою (варіанту – ред.), якби ми відійшли від плану дій відносно членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимог членства в НАТО через їхні дії на полі бою”, – наголосив Клеверлі.

На переконання британського міністра, “усі союзники по НАТО це визнають”.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.