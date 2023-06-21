Велика Британія підтримує вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою

російсько-українська війна
20:49 Глава уряду Японії відвідає саміт лідерів НАТО, наголошуючи на необхідності діалогу з Китаєм
20:46 ЄС визнає українські водійські посвідчення – МВС
20:33 Зниклий підводний човен: у виданні WP розповіли, хто знаходиться на борту
20:30 У Києві провели тренування на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС
20:00 Україна та Велика Британія підписали меморандум про Енергетичне партнерство
19:55 Після отримання повістки Віталій Козловський вступив до лави ЗСУ
19:30 Протягом доби росіяни завдали понад 30 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських БпЛА – Генштаб
19:05 Шмигаль у Лондоні зустрівся з королем Чарльзом ІІІ
18:51 У Китаї в шкільному обіді виявили голову щура – CNN
18:33 Telegram, Facebook та YouTube: у ЦНС розповіли, як виявити маніпулятивний канал у соцмережах
18:23 «Заморожені активи росіян мають бути одним із головних джерел відбудови України» – глава МЗС Польщі
18:18 Франція допоможе Україні у відновленні медичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни
18:05 Створена білорусами литовська компанія постачала росіянам оптичні пристрої під час війни – LRT
18:02 Велика Британія використовуватиме технології віртуальної реальності для навчання військових ЗСУ
17:57 Латвія надасть Україні всі свої гелікоптери – прем’єр-міністр
17:51 РФ створює в Маріуполі «філіал» Чорноморського флоту – ЦНС
17:35 Мінветеранів та проєкт USAID підписали меморандум про співпрацю
17:18 Німецький збройний концерн Rheinmetall постачав Росії продукцію після повномасштабного вторгнення у 2022 році
17:16 У РФ заявили, що збільшать виробництво безпілотників – CNN
17:05 Twitter поважатиме правила ЄС щодо модерації контенту, прописані в Законі про цифрові послуги – Маск
16:59 «Будинок із комахами» Марії Станіславської внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток
16:52 Міни можуть опинитися на пляжах Чорного моря – ООН
16:43 Анджеліна Джолі поширила фото з Бучі та наслідків російського підриву Каховської ГЕС до Дня біженців
16:30 Вихователів дитячого садка у Тайвані звинувачують у введенні наркотиків дітям
16:26 На Харківщині українські військові приручили ворона на псевдо «Мавік»
16:05 Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює $1 млрд на відновлення України
16:00 Європейська мережа ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну
15:54 Боронив Батьківщину з перших днів війни: під Бахмутом загинув Єгор Шумаєв
15:39 Угорщина порушила міжнародне право та Женевські конвенції, коли таємно прийняла українських полонених — омбудсмен
15:33 За тиждень до підриву на Каховській ГЕС сфотографували авто з вибухівкою – AP
15:28 На Запоріжжі окупаційна влада змушує дітей у таборах писати листи військовим РФ — ЦНС
15:13 Скільки росіян підтримують війну та чому?

Велика Британія підтримує вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство "повністю підтримає", якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Середа, 21 червня 2023, 20:08
Підтримати

Джерело: The Guardian

Глава британського відомства зауважив, що Велика Британія підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства (Дорожня Карта) для приєднання до військового альянсу.

У процесі “Карти” країни-кандидати отримують оцінки та поради, коли вони вживають заходів, щоб відповідати критеріям НАТО стосовно оборони та інших питань.

Якби Україна фактично пропустила такий етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.

Виступаючи на пресконференції в межах Ukraine Recovery Conference у Лондоні, Клеверлі наголосив: “Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко”.

Він також додав, що Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО заявив, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються. Реформування Збройних сил України “відбувається під час війни”.

Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б потужною підтримкою (варіанту – ред.), якби ми відійшли від плану дій відносно членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимог членства в НАТО через їхні дії на полі бою”, – наголосив Клеверлі.

На переконання британського міністра, “усі союзники по НАТО це визнають”.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Теги: Велика Британія, вступ до НАТО, Клеверлі, підтримка України, Україна в НАТО, членство в НАТО, союзники

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook