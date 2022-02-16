Про це сповістили на американському телеканалі CNN.
“Велика Британія подвоює кількість особового складу в Естонії та споряджає додаткове обладнання, зокрема танки та бойові броньовані машини. Сьогодні війська та техніка почнуть пересуватися до Естонії”, – йдеться у повідомленні.
Держсекретар з питань оборони Бен Воллес під час свого візиту до Брюсселя з метою обговорення ситуації в Україні заявив, що Велика Британія спільно з союзниками НАТО розгортає війська на суші, морі та в повітрі задля зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил на кордоні з Україною.
Королівський валлійський батальйон, який у складі містить бронетехніку та особовий склад, почне прибувати до Естонії вже найближчого тижня. Окрім цього, повідомляється, що гелікоптери Apache “незабаром” проводитимуть навчання з союзниками та партнерами по НАТО у Східній Європі.
Також зауважується, що чотири додаткові британські літаки Typhoon приземлилися на Кіпрі для спільного патрулювання неба в регіоні з союзниками по НАТО.
Велика Британія підготувала 1000 додаткових британських військовослужбовців “у готовність для підтримки гуманітарної реакції, якщо це необхідно”.
У Міністерстві наголосили, що більшість із 350 королівських морських піхотинців 45-го загону Commando, скерованих до Польщі, вже прибули на місце.
Бен Воллес зазначив, що Росія “має привести свої дії відповідно до своїх заяв та знизити ескалацію”.
Довідка. AH-64 “Апач” (Apache) — американський основний ударний гелікоптер, що міститься на озброєнні армії США із середини 1980-х років. Озброєння — 30-мм гармата M230, 16 протитанкових ракет AGM-114 або 4 установки з 19-ма 70-мм НАР Hydra 70.
Екіпаж — 2 особи. Відзначається нульова уразливість гелікоптера при одиночному ураженні 12,7-мм кулею за швидкості 490 м/с і мінімізація уразливості при ураженні 23-мм ОФЗ снарядом. Спроможність продовження польоту протягом мінімум 30 хв після зазначеного впливу по будь-якій частині конструкції машини.
Typhoon — багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH. Оснащений двома турбореактивними двоконтурними двигунами Eurojet EJ200. Для виявлення цілей використовує багаторежимну імпульсно-доплерівську БРЛС CAPTOR-М та інфрачервону систему переднього огляду PIRATE.
Винищувач оснащений крилатими ракетами великої дальності Storm Shadow та KEPD 350, а також ракетами “повітря-земля” ближнього радіуса дії Brimstone. З 2017 року літак отримав можливість нести протикорабельні ракети. Окрім ракетно-бомбового озброєння літак може застосовувати свою 27-мм швидкострільну гармату Mauser BK-27.
- Нагадаємо, у січні влада Великої Британії оголосила про готовність направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- 16 лютого на засіданні в Брюсселі Міністри оборони Північноатлантичного Альянсу виголосили спільну заяву щодо агресії Російської Федерації проти України. Вони закликали Москву до негайної деескалації.
- Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”.
- Пізніше Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.
- Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів. Наразі їх понад 150 тисяч, і ризик вторгнення триває.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом щодо загрозливої ситуації в Україні з боку Російської Федерації. Лідери “дійшли згоди, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, аби Росія відступила від своїх погроз Україні”.