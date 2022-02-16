Велика Британія подвоїть кількість своїх військ в Естонії у межах розгортання Північноатлантичного альянсу на тлі напруженості між Росією та Україною. Відповідну заяву оприлюднили в Міністерстві оборони Великої Британії 16 лютого.

Про це сповістили на американському телеканалі CNN.

“Велика Британія подвоює кількість особового складу в Естонії та споряджає додаткове обладнання, зокрема танки та бойові броньовані машини. Сьогодні війська та техніка почнуть пересуватися до Естонії”, – йдеться у повідомленні.

Держсекретар з питань оборони Бен Воллес під час свого візиту до Брюсселя з метою обговорення ситуації в Україні заявив, що Велика Британія спільно з союзниками НАТО розгортає війська на суші, морі та в повітрі задля зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил на кордоні з Україною.

Королівський валлійський батальйон, який у складі містить бронетехніку та особовий склад, почне прибувати до Естонії вже найближчого тижня. Окрім цього, повідомляється, що гелікоптери Apache “незабаром” проводитимуть навчання з союзниками та партнерами по НАТО у Східній Європі.

Також зауважується, що чотири додаткові британські літаки Typhoon приземлилися на Кіпрі для спільного патрулювання неба в регіоні з союзниками по НАТО.

Велика Британія підготувала 1000 додаткових британських військовослужбовців “у готовність для підтримки гуманітарної реакції, якщо це необхідно”.

У Міністерстві наголосили, що більшість із 350 королівських морських піхотинців 45-го загону Commando, скерованих до Польщі, вже прибули на місце.

Бен Воллес зазначив, що Росія “має привести свої дії відповідно до своїх заяв та знизити ескалацію”.

Довідка. AH-64 “Апач” (Apache) — американський основний ударний гелікоптер, що міститься на озброєнні армії США із середини 1980-х років. Озброєння — 30-мм гармата M230, 16 протитанкових ракет AGM-114 або 4 установки з 19-ма 70-мм НАР Hydra 70.

Екіпаж — 2 особи. Відзначається нульова уразливість гелікоптера при одиночному ураженні 12,7-мм кулею за швидкості 490 м/с і мінімізація уразливості при ураженні 23-мм ОФЗ снарядом. Спроможність продовження польоту протягом мінімум 30 хв після зазначеного впливу по будь-якій частині конструкції машини.

Typhoon — багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH. Оснащений двома турбореактивними двоконтурними двигунами Eurojet EJ200. Для виявлення цілей використовує багаторежимну імпульсно-доплерівську БРЛС CAPTOR-М та інфрачервону систему переднього огляду PIRATE.

Винищувач оснащений крилатими ракетами великої дальності Storm Shadow та KEPD 350, а також ракетами “повітря-земля” ближнього радіуса дії Brimstone. З 2017 року літак отримав можливість нести протикорабельні ракети. Окрім ракетно-бомбового озброєння літак може застосовувати свою 27-мм швидкострільну гармату Mauser BK-27.