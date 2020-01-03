Про це вона поінформувала у відеозверненні, яке оприлюднила прес-служба ДБР.

Венедіктова зазначила, що в Бюро, в складі управління організації досудового розслідування, створений і працює окремий слідчий підрозділ, який займається розслідуванням справ Майдану. Його штатна чисельність становить сьогодні 25 слідчих.

“Найближчим часом мною на розгляд президента України буде подана нова структура Бюро, в якій передбачено створення окремого управління у справах Майдану і збільшення кількості слідчих, які будуть розслідувати ці провадження”, – наголосила Венедіктова.

За її словами, до ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. Ці провадження містять 2 тис. 897 епізодів злочинної діяльності. Серед них найбільш резонансними є кримінальні провадження, що стосуються масових убивств, що сталися 18-20 лютого 2014 року. Ще низка проваджень стосується правоохоронців, прокурорів і суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо учасників протестів.

“У найближчі дні ми опрацюємо документи і вирішимо питання переходу слідчих із ГПУ до ДБР”, – розповіла Венедіктова.

(На відео – з 2:05)