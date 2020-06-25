Верховний Суд залишив без розгляду позов Сергія Семочка про відновлення на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Семочко просив визнати протиправним і скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року №143/2019 про його звільнення з посади у СЗР, а також поновити його на цій посаді.

“24 червня 2020 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третя особа, не яка заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки України”, – йдеться в повідомленні.

Повний текст постанови буде подано протягом п’яти днів.