Про це повідомляє пресслужба суду.
Семочко просив визнати протиправним і скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року №143/2019 про його звільнення з посади у СЗР, а також поновити його на цій посаді.
“24 червня 2020 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третя особа, не яка заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки України”, – йдеться в повідомленні.
Повний текст постанови буде подано протягом п’яти днів.
- Нагадаємо, 10 червня Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру через нібито тиск на голову Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби. Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.
- У вівторок, 16 червня, помер батько п’ятого президента України Петра Порошенка, Олексій Іванович. Йому було 84 роки. У четвер, 18 червня, в Печерському суді Києва мало відбутися засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу, в зв’язку з чим похорон його батька були перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- 18 червня Петро Порошенко, а також його прихильники, приїхали до будівлі суду. Суд відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу на 1 липня.
- Державне бюро розслідувань знову викликає на допит п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.