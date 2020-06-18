Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На початку засідання захист Порошенка заявив, що Печерський суд не має права розглядати справу. Адвокат Ігор Головань пояснив, що цим повинен займатися Шевченківський суд – оскільки йому підвідомчий центральний апарат Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора, які вручали підозру п’ятому президенту.

При цьому адвокат Ілля Новіков повідомив, що відвід судді Сергію Вовку заявляти не будуть. Але, за його словами, це не означає довіру до нього.

Порошенко заявив, що підтримує позицію своїх адвокатів.

Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14:00.

Нагадаємо, 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР. За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.

У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.

Згодом експрем’єр та глава МЗС Швеції, один з авторів програми “Східного партнерства” Карл Більдт заявив, що Європейський союз буде змушений вжити заходів у разі політично мотивованого переслідування експрезидента України Петра Порошенка.