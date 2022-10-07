Про це повідомив народний депутат України від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За його словами, цей закон передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням.

Водночас винятоком є жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю.

“Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов’язані стати на військовий облік військовозобов’язаних”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Ярослав Железняк зазначив, що цей закон підтримали 297 нардепів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що з 1 жовтня 2022 року жінки 14-ти спеціальностей повинні стати на військовий облік. Спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік в Україні, визначається їхнім дипломом, а не фактичним місцем роботи.

Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не поширювати фейки про військовий облік жінок. Та нагадала, що Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Згодом Міністерство оборони України підготувало наказ, яким укотре відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року.

У Міноборони зазначили, що жінки зможуть безперешкодно виїжджати з України, адже жодних заборон та обмежень немає. А також додали, що зараз у парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт закону “Про внесення змін до статті 1 закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до Комітету.

Паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким укотре відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков.