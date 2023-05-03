Від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехніки знешкодили понад 352 тисячі вибухівок

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 352 тис. 757 од. вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Водночас за період вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року піротехніки знешкодили 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 217 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 83 тис. 750 гектарів.

За даними відомства, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 17 тис. 446 разів, Київщині – 7 тис. 542, Донеччині – 4 тис. 989, Миколаївщині – 4 тис. 689, Чернігівщині – 4 тис. 539, Херсонщині – 4 тис. 492, Сумщині – 1 тис. 901, Черкащині – 1 тис. 85.

Нагадаємо, що 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Відтак феєрверки та салюти в Україні заборонено.

Мовник “Суспільне” назвав кілька статей, які передбачають покарання за реалізацію чи використання піротехнічних засобів:

За статтею 164 Кодексу України порушення порядку провадження господарської діяльності штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн. Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення;

За статтею 182 КУпАП порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях. За це сплачується штраф від 85 грн до 255 грн, для посадових осіб та суб’єктів господарської діяльності – від 255 грн до 510 грн;

За статтею 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) штраф становить від 1 020 грн до 1 700 грн з конфіскацією піротехнічних засобів;

Стаття 296 КК України (хуліганство) карається штрафом від 17 тис. до 34 тис. грн., або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Додамо, що рятувальники підрозділу піротехнічних робіт Київської служби порятунку (КАРС) під час виконання робіт на території Межигірського лісництва в Оболонському районі Києва виявили залишки снаряда реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) “Град”. Йдеться про небойову частину снаряда.