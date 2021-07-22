Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентна Гінзбург.

Така можливість буде доступною для мешканців столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс портал Helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ, проспект Броварський, 15).

А з 23 липня – і в будь який пункт щеплень із тих, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги всіх без виключення районів столиці.

“Кожен із нас відтепер, незважаючи на належність до групи професійного або вікового ризику, може захистити себе від цієї хвороби. Для цього необхідно обрати найближчий пункт щеплення або Центр вакцинації у МВЦ, записатися на визначений час та щепитись“, – зазначила Гінзбург.

Вона також додала, що обрати зручну локацію для вакцинації у пункті щеплення можна за посиланням, де, до речі, окрім адрес є і телефони для запису. Записатися на щеплення обраною вакциною у Центрі вакцинації проти COVID-19 можна за лінком.

Водночас, запис на щеплення обраною вакциною у пунктах, створених на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, – ведеться за посиланням.

Також Гінзбург нагадала, що організовані колективи (від 50-ти осіб) можуть записатися на щеплення за номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19. Після опрацювання заявки їм повідомлять, коли приїде мобільна бригада.

Нагадаємо, у середу, 21 липня, в Україні офіційно розпочався п’ятий етап вакцинації проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого обіцяють щеплювати “усіх охочих”.

17 липня Сполучені Штати надіслали 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 Moderna до України через міжнародний механізм обміну вакцинами COVAX.

Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.