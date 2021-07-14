У середу, 14 липня, комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення щодо заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Відповідне рішення члени комітет ухвалили на засіданні.

Зокрема, голова комітету Денис Монастирський перед розглядом заяви Авакова повідомив, що, за деякою інформацією, він може стати одним з кандидатів на цю посаду. Задля уникнення конфлікту інтересів, це питання доручили вести заступнику Монастирського – Андрію Осадчуку.

Комітет розглянув дві пропозиції щодо заяви Авакова:

рекомендувати Раді визначитися шляхом голосування у сесійній залі;

рекомендувати Раді підтримати заяву.

За першу пропозицію проголосували 13 членів комітету, два – проти, п’ять – утрималися.

“Таким чином, наш комітет рекомендує Верховній раді визначитися у сесійній залі… Ми не голосуємо другу пропозицію, бо рішення вже прийнято. Я закриваю розгляд цього питання”, – зазначив Осадчук.

До речі, на засідання комітету запрошували й самого Авакова, але він не прийшов.

Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про підвищення податків та акцизів та про податкову амністію.