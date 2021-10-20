З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила перевезень. Водночас громадського транспорту у містах та перевезення всередині однієї області ці нововведення не торкнуться.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Кабінету Міністрів наголосив, що нові правила пасажирських перевезень набувають чинності завтра, 21 жовтня.

“З 21 жовтня працюють нові правила. Всі міжобласні перевезення дозволені при наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Ми говоримо і про залізничний, і авіаційний, і автобусний транспорт”, – зазначив Шмигаль.

Водночас прем’єр-міністр зазначив, що нововведення не торкнуться громадського транспорту у містах та перевезень в межах однієї області.

Як повідомлялося, з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епідбезпеки. Понад 10 областей вже містяться в “помаранчевій” зоні. Ще 5 регіонів наразі в “червоній” зоні.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

З огляду на це МОЗ надало відповіді на поширені запитання щодо пересування між регіонами осіб, що не зробили щеплення проти коронавірусу. Детальніше про це – у матеріалі.