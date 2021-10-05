Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають "помаранчевій" карантинній зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

“Помаранчевими” зазначені:

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Рівненська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернівецька область.

У низці регіонів встановився високий коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу. Зокрема, у Житомирській, Сумській та Харківській областях він сягає 20-22,9% за норми не більше 20%.

У Запорізькій, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях високий рівень госпіталізацій – 65,8-72,2 за норми не більше 60 на 100 тисяч населення.

У Закарпатській, Запорізькій, Рівненській і Херсонській областях МОЗ фіксує невтішну динаміку рівня госпіталізацій – 53-71% (норма не вище 50%). У Харківській області перевищено показник завантаженості ліжок із хворими на COVID-19 – 63,6-70,1 упродовж 2-4 жовтня (норма не вище 65%).

Додамо, що, в “помаранчевій” зоні діють обмеження “жовтої”. Однак місцева влада має право запроваджувати додаткові обмеження на свій розсуд.

Нагадаємо, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.