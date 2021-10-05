Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
“Помаранчевими” зазначені:
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернівецька область.
У низці регіонів встановився високий коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу. Зокрема, у Житомирській, Сумській та Харківській областях він сягає 20-22,9% за норми не більше 20%.
У Запорізькій, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях високий рівень госпіталізацій – 65,8-72,2 за норми не більше 60 на 100 тисяч населення.
У Закарпатській, Запорізькій, Рівненській і Херсонській областях МОЗ фіксує невтішну динаміку рівня госпіталізацій – 53-71% (норма не вище 50%). У Харківській області перевищено показник завантаженості ліжок із хворими на COVID-19 – 63,6-70,1 упродовж 2-4 жовтня (норма не вище 65%).
Додамо, що, в “помаранчевій” зоні діють обмеження “жовтої”. Однак місцева влада має право запроваджувати додаткові обмеження на свій розсуд.
Нагадаємо, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
- 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
- Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.