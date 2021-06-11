Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко визнав, що здійснені нещодавно Кабінетом Міністрів кадрові зміни в компанії не відповідали "певним західним стандартам".

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”, перебуваючи з візитом у Вашингтоні (США).

Вітренка попросили “описати ставлення американської сторони до змін у “Нафтогазі”.

У відповідь Вітренко висловив думку, що у США немає претензій до нього як професіонала, але справді було “певне розчарування” у зв’язку з тим, як відбулося його призначення.

“У них було певне розчарування, якісь суттєві питання, напевно, до уряду про те, як це було зроблено. Зараз немає жодних питань щодо їхньої законності. І зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам (корпоративного управління, – ред.) ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку, – ред.) і певним західним стандартам”, – зазначив Вітренко.

За його словами, “вся ситуація навколо “Нафтогазу” в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР”.

“Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена відповідно до цих принципів ОЕСР”, – вважає Вітренко.

Як відомо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.

Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

У “Нафтогазі” відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка. У компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

Згодом Кабінет Міністрів переобрав 5 членів наглядової ради “Нафтогазу” терміном до року.