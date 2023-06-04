В РФ колишній начальник зенітно-ракетних військ Командування спеціального призначення ВПС Росії Сергій Хатильов заявив, що для "виявлення безпілотників потрібно організувати чергування на дахах будинків та залучати до нього цивільне населення", відставних військових та ветеранів збройних сил.

Джерело: The Moscow Times

Так, Хатильов закликав голів адміністрацій “організувати місцеве населення”: чергування з ППО, чергування на постах візуального спостереження, чергування на дахах будинків. На його переконання, це мають зробити цивільні, які “можуть розповісти, навчити, показати та відповідати за цю роботу у масштабах міста, області”.

Щобільше, він також закликав вдатися до СРСР — створювати та застосовувати народні дружини.

Особливо, переконаний Хатильов, стануть у пригоді “відставні генерали і полковники при пам’яті”, що “мають величезний досвід, який треба використовувати”.

За словами Хатильова, також можна придивитися до сучасних конструкторських бюро та молодих фахівців, які “пропонують дієві способи для боротьби з безпілотниками”.

Раніше в держдумі РФ заявили, що при виявленні безпілотника росіяни повинні зателефонувати та повідомити його “точні координати”.

Зауважимо, що ще у грудні 2022 року губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про набір до народної дружини для охорони регіону. Раніше з такою ж заявою виступив губернатор Білгородської області РФ.

За даними експертів Інституту вивчення війни Кремль готувався атакувати Бєлгородську область РФ під фальшивим прапором, аби повернути підтримку росіян щодо війни проти України.

22 жовтня 2022 року у Бєлгородській області обстріляли Шебекіно.

Вже 22 травня 2023 року у Бєлгородській області РФ пролунали сирени. Влада регіону заявила про масований обстріл, проте порадила населенню “не панікувати”. Згодом з’явилась інформація про нібито поранення заступника голови адміністрації Грайворона у результаті “обстрілу”.

Раніше Гладков скликав нараду, на якій обговорили “тривожні звістки” з військової частини. Він також повідомив про те, що нібито снарядами пошкоджено три приватні житлові будинки у Грайвороні. Також, за його словами, є влучення і в будівлю адміністрації.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Своєю чергою, британські розвідники зауважили, що інцидент у Бєлгородській області РФ свідчить про дедалі серйознішу загрозу безпеці Росії у прикордонних регіонах.