Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.

Про це йдеться на сайті організації.

Вакцину AstraZeneca можна використовувати у всьому світі, зокрема й через глобальний механізм COVAX.

ВООЗ схвалює вакцину для екстреного використання на основі показників якості, безпеки та ефективності проти COVID-19. Схвалення ВООЗ також дозволяє країнам прискорити власне затвердження законодавством імпорту та використання вакцин.

“Країни, які сьогодні не мають доступу до вакцин, нарешті зможуть почати вакцинацію своїх медичних працівників та груп населення, що перебувають під загрозою, сприяючи досягненню мети Фонду COVAX щодо рівномірного розподілу вакцин”, – сказала докторка Маріанхела Сімао, помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та товарів для здоров’я.

Вона також додала, що глобальний доступ до вакцин можна забезпечити шляхом нарощування виробничих потужностей та раннього подання розробниками своїх вакцин на огляд ВООЗ.

Процес схвалення ВООЗ може бути здійснений швидко, коли розробники своєчасно подають повні дані про свої вакцини. У випадку з AstraZeneca, фахівці ВООЗ проаналізували дані та сформували висновки за чотири тижні.

“Вакцина була розглянута 8 лютого Стратегічною консультативною групою експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), яка надає рекомендації щодо використання вакцин у популяціях. SAGE рекомендував вакцину для всіх вікових груп від 18 років”, – йдеться у заяві.