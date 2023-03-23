23 березня під час ранкової повітряної тривоги росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць, два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 “Калібрів”.

Тоді як в Азовському морі досі перебуває два ворожих кораблі. Водночас у Середземному морі ворог утримує до семи кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

Окрім цього, активність ворожої авіації також ретельно відстежується.

У пресслужбі зауважили, що пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти, наразі загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою.

Закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оперативно переходити в укриття.

Не викривайте роботу систем протиповітряної оборони, не інформуйте ворога. Жодне яскраве відео чи фото не варто людських життів, які ми захищаємо”, – наголосили в повідомленні.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, водночас основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація наших військ і логістика.

У ніч на 22 березня росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе Shahed 136, з яких вдалося збити 16. Їх випустили з Брянської області.

У Житомирській області зафіксували приліт по об’єкту інфраструктури, а в Київській області під ударом опинилися гуртожитки та корпус одного з ліцеїв. Дронами частково було зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

22 березня російські війська влучили двома ракетами у житловий будинок у Запоріжжі.