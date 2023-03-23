Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць, два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 “Калібрів”.
Тоді як в Азовському морі досі перебуває два ворожих кораблі. Водночас у Середземному морі ворог утримує до семи кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
Окрім цього, активність ворожої авіації також ретельно відстежується.
У пресслужбі зауважили, що пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти, наразі загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою.
Закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оперативно переходити в укриття.
Не викривайте роботу систем протиповітряної оборони, не інформуйте ворога. Жодне яскраве відео чи фото не варто людських життів, які ми захищаємо”, – наголосили в повідомленні.
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, водночас основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація наших військ і логістика.
У ніч на 22 березня росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе Shahed 136, з яких вдалося збити 16. Їх випустили з Брянської області.
У Житомирській області зафіксували приліт по об’єкту інфраструктури, а в Київській області під ударом опинилися гуртожитки та корпус одного з ліцеїв. Дронами частково було зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
22 березня російські війська влучили двома ракетами у житловий будинок у Запоріжжі.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.
- На території тимчасово окупованого Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.
- Протягом минулої доби воїни ЗСУ відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках на східній ділянці фронту.