30 жовтня Китай прийняв закон, спрямований на надання жінкам більшого захисту від гендерної дискримінації та сексуальних домагань, через кілька днів після того, як законопроєкт подали до вищого законодавчого органу країни після третього перегляду та широкого громадського впливу.

Про це повідомляє Reuters.

Закон з’явився на тлі того, що активісти висловили занепокоєння з приводу посилення урядової риторики щодо цінності традиційних жіночих ролей і того, що дехто вважає порушенням прав жінок і більш обмежувальним ставленням до абортів.

Поки що незрозуміло, як ці більш консервативні погляди відіб’ються в новому законі. Жодних подробиць щодо закону після його ухвалення не надходило.

Це перші за майже 30 років зміни закону про захист жінок. Законопроєкт під назвою “Закон про захист прав та інтересів жінок” подали до Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (NPC) 27 жовтня.

Десятки тисяч осіб надіслали пропозиції щодо того, що хотіли б побачити в законодавстві, повідомляє NPC.

Офіційне інформаційне агентство Xinhua заявило в четвер, що законодавство “посилює захист прав та інтересів уразливих груп, таких як бідні жінки, жінки похилого віку та жінки-інваліди”.

Так, роботодавців притягатимуть до відповідальності за порушення трудових і соціальних прав і інтересів жінок, а перешкоджання порятунку жертв торгівлі та викрадених жінок буде визначено як злочин.

Також буде визначено відповідальність місцевої влади за порятунок жертв торгівлі та викрадених жінок.

Зображення жінки в ланцюгах, опубліковані в Інтернеті на початку цього року, викликали обурення та викликали дискусію щодо боротьби з торгівлею людьми, особливо в сільській місцевості, де ця проблема була задокументована роками.

Раніше Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін, який є прецедентом, і представив новий Постійний комітет Політбюро, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.