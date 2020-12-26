Всі країни ЄС отримали COVID-вакцину: вакцинація розпочнеться завтра

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спеціальному відеозверненні.

“Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставлення, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші Європейські дні вакцинації – це зворушливий момент єдності і європейської історії успіху” – заявила фон дер Ляєн.

Також глава Єврокомісії зазначила, що невдовзі ЄС отримає більше вакцини, але це станеться після того, як виробники отримають схвалення регуляторного органу. Зокрема, незалежні експерти повинні підтвердити ефективність та безпечність вакцин.

Ляєн зазначила, що Євросоюз доклав максимум зусиль для того, щоб забезпечити необхідною кількістю доз вакцини усі країни блоку та Європейської економічної зони.

Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя. Але доки цього не сталося нам потрібно бути уважними. Ми маємо захищати себе і своїх рідних від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробімо 2021 рік нашим роком відновлення і надії” – наголосила президентка Єврокомісії.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries. Vaccination will begin tomorrow across the EU. The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020