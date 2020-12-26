Covid-19 Україна

оновлено 26.12.2020 о 13:02

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Всі країни ЄС отримали COVID-вакцину: вакцинація розпочнеться завтра

Перші партії вакцини проти коронавірусу вже прибули у всі країни Європейського Союзу. Вакцинація розпочнеться завтра, 27 грудня.

Субота, 26 грудня 2020, 13:55

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спеціальному відеозверненні.

“Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставлення, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші Європейські дні вакцинації – це зворушливий момент єдності і європейської історії успіху” – заявила фон дер Ляєн.

Також глава Єврокомісії зазначила, що невдовзі ЄС отримає більше вакцини, але це станеться після того, як виробники отримають схвалення регуляторного органу. Зокрема, незалежні експерти повинні підтвердити ефективність та безпечність вакцин.

Ляєн зазначила, що Євросоюз доклав максимум зусиль для того, щоб забезпечити необхідною кількістю доз вакцини усі країни блоку та Європейської економічної зони.

Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя. Але доки цього не сталося нам потрібно бути уважними. Ми маємо захищати себе і своїх рідних від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробімо 2021 рік нашим роком відновлення і надії” – наголосила президентка Єврокомісії.

  • Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що масова вакцинація проти COVID-19 в країнах  Європейського союзу розпочнеться 27 грудня.
  • 24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.
  • 23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
  • 23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
Теги: вакцина проти коронавірусу, відео, ЄС, Коронавірус

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