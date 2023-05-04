У звіті ОБСЄ, підготовку якого ініціювали 45 країн-учасниць у межах "московського механізму" для розслідування депортації дітей з територій України, мовиться, що РФ скоїла воєнний злочин, переміщуючи українських дітей з України.

Відповідний звіт оприлюднила пресслужба Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Доповідь підготували експерти з правових питань ОБСЄ Еліна Штейнерте (Латвія), Вероніка Білкова (Чеська Республіка) та Сесилія Хеллештвайт (Норвегія).

Депортації до Росії та на території, контрольовані РФ, також можуть вважатися злочинами проти людяності, зазначається у документі.

“Точні цифри поки що залишаються неясними, проте факт масштабних переміщень не заперечується ні Україною, ні Росією”, – наголосили троє експерток.

У доповіді наголосили, що після примусового перевезення на територію РФ українські діти “піддаються впливу проросійських інформаційних кампаній”, що часто є так званим “тотальним перевихованням”.

Вивезення українських дітей на тимчасово окуповані РФ території України або територію РФ є нехтуванням зобов’язаннями відносно створення зобов’язуючих механізмів, передбачених Четвертою Женевською конвенцією, “для відстеження цих дітей, повідомлення про їхнє місцезнаходження та сприяння репатріації або возз’єднанню з їхніми сім’ями” і є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Експертки зазначили, що усиновлення українських дітей на території РФ є також несумісним із Четвертою Женевською конвенцією. Як і зміна громадянства дітей з України є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

В організації закликали Росію негайно припинити депортацію українських дітей, зауваживши, що Міжнародний кримінальний суд також розслідує ці порушення.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Зауважимо, 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації з подальшою “русифікацією”.

Довідка. Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у розв’язанні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.