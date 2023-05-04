Відповідний звіт оприлюднила пресслужба Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
Доповідь підготували експерти з правових питань ОБСЄ Еліна Штейнерте (Латвія), Вероніка Білкова (Чеська Республіка) та Сесилія Хеллештвайт (Норвегія).
Депортації до Росії та на території, контрольовані РФ, також можуть вважатися злочинами проти людяності, зазначається у документі.
“Точні цифри поки що залишаються неясними, проте факт масштабних переміщень не заперечується ні Україною, ні Росією”, – наголосили троє експерток.
У доповіді наголосили, що після примусового перевезення на територію РФ українські діти “піддаються впливу проросійських інформаційних кампаній”, що часто є так званим “тотальним перевихованням”.
Вивезення українських дітей на тимчасово окуповані РФ території України або територію РФ є нехтуванням зобов’язаннями відносно створення зобов’язуючих механізмів, передбачених Четвертою Женевською конвенцією, “для відстеження цих дітей, повідомлення про їхнє місцезнаходження та сприяння репатріації або возз’єднанню з їхніми сім’ями” і є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Експертки зазначили, що усиновлення українських дітей на території РФ є також несумісним із Четвертою Женевською конвенцією. Як і зміна громадянства дітей з України є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.
В організації закликали Росію негайно припинити депортацію українських дітей, зауваживши, що Міжнародний кримінальний суд також розслідує ці порушення.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
Зауважимо, 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації з подальшою “русифікацією”.
Довідка. Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у розв’язанні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.
- 8 квітня українська організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 дитину з Росії, куди вони були незаконно депортовані з тимчасово окупованих територій.
- Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака працює над формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення незаконно викрадених українських дітей-сиріт.
- 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.