«Вимогливий діалог з Росією необхідний для стабільності у Європі» – глава МЗС Франції

Про це йдеться у заяві міністра МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріана, опублікованій на сайті французької дипломатії.
Міністр МЗС Франції повідомив, що провів розмову з колегами з Німеччини, Італії та Польщі – Анналеною Бербок, Луїджі Ді Майо та Збігневом Рау, а також із Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Обговорили поточну напруженість у відносинах із РФ на тлі українського питання.
Він закликав колег взяти активну участь шляхом конкретних пропозицій щодо підготовки та проведення дискусій із Росією, оскільки йдеться про безпеку усього регіону.
“Ведення вимогливого діалогу з Росією, заснованого на параметрах, які, ми вважаємо, відповідають нашим колективним безпековим інтересам, корисне і необхідне для зміцнення стратегічної стабільності в Європі”, – зауважив глава французької дипломатії.
При цьому, Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що будь-яка чергова військова агресія проти України матиме високу ціну, включно з обмежувальними заходами, скоординованими з партнерами.
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