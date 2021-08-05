В кінці липня голова пропрезидентської партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко здійснив візит у Черкаську область. Зокрема, політик відвідав кілька сіл й традиційно відзняв ролики про це.

Відео з’явилися на Youtube-каналі партії.

Спочатку Корнієнко поїхав у “цікаву” та “ресурсну” Ліпнявську громаду. За словами очільника “Слуги народу”, громада має кілька інфраструктурних проблем, але Верховна Рада працюватиме для їхнього вирішення.

Корнієнко відмовився від класичної сорочки та обрав для цього візиту вишиванку.

На цьому черкаське турне Корнієнка не закінчилося. Він відвідав ще кілька сіл, але вдягнув вже іншу вишиванку. Нардеп оглянув досягнення громад в результаті децентралізації й “Великого будівництва”.

У селі Єрки Корнієнку вручили дерев’яну булаву. Політик з радістю її прийняв, що зафіксовано на відео.

Як виявилося потім, булаву очільнику пропрезидентської партії вручив його ж колега – народний депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Стріхарський. Проте він на зустріч вишиванку не вдягнув.

У селі Криві Коліна Корнієнко позував у соняхах та фоні аграрного підприємства “Перший млин”, а потім відправився туди на оглядини. За технікою безпеки, нардепу запропонували каску та яскравий жилет.

Нагадаємо, що 23 червня 2020 року Олександр Корнієнко та голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність народної депутатки Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Коли запис сплив, Корнієнка заявив , що відео змонтоване. Давид Арахамія підтримав свого колегу та додав, що вони мали на увазі те, що Ірина Аллахвердієева – “міцна жінка, пройде 400 округів та переможе”.

Сама Ірина Аллахвердієева сказала , що її колеги “заприсягнулися”, що нічого такого не говорили.

Врешті-решт Корнієнко все ж перепросив , але також додав, що під “корабельною сосною” мав на увазі іншу колегу – Тетяну Домбровську. У відставку він йти відмовився.