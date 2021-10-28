З понеділка, 1 листопада, у Києві через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилять карантинні обмеження.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він попросив уряд запровадити у Києві червону зону карантину. А також анонсував, які обмеження запрацюють із понеділка.

“Рішення про віднесення міста чи регіона до червоної зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій. І ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення. Але хочу заявити, що столиця в рамках своїх повноважень запроваджує суворі обмеження, про які ми заявляли раніше”, – сказав мер столиці.

Зокрема, відвідувати заклади харчування, готелі, заклади соцзахисту, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, масові заходи та торгово-розважальні центри можна буде лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Крім того, учні 1-11 класів столичних шкіл перейдуть на дистанційне навчання до покращення ситуації з коронавірусом. Водночас дитячі садочки будуть працювати, якщо 100 % працівників вакциновані проти COVID-19.

У громадський транспорт також пускатимуть з негативним тестом або сертифікатом вакцинації. Перевіряти такі документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

“Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Тому я вкотре звертаюся до всіх: вакцинуйтеся! Захистіть себе і своїх близьких! Тільки так ми можемо зупинити стрімке розповсюдження агресивного вірусу”, – резюмував Кличко.