З 8 листопада нещеплених працівників, які потрапили в перелік обов'язкових для вакцинації проти COVID-19, будуть відстороняти від роботи. Серед них – держслужбовці.

Відповідні зміни до постанови КМУ № 1236 оприлюднені на Урядовому порталі.

Держслужбовців, у яких не буде щеплення станом на 8 листопада, і при тому не буде підтвердженого медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданого закладом охорони здоров’я, відсторонять від роботи. Проте, 19 жовтня МОЗ повідомляло, що поки не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19 (тяжка алергічна реакція або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини).

На час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 Закону України “Про оплату праці” та частини третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”. Детальних роз’яснень Кабмін не надав.

Втім, частина 1 статті 1 Закону України “Про оплату праці”, частина 1 статті 94 Закону України “Про працю” встановлюють, що заробітна плата виплачується за зроблену роботу. Проте, норми частини 3 статті 5 Закону України “Про державну службу” містять застереження: дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

В той самий час питання оплати праці держслужбовців регулюється нормами статті 50-52 Закону України “Про державну службу”. Відтак, не підпадає під дію статті 1 “Про оплату праці” та статті 94 Закону України “Про працю”.

Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються; строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

#Букви звернулись із запитом до Кабінету Міністрів України щодо того, чи буде збережена заробітна плата за держслужбовцями, відстороненими від роботи.

25 жовтня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова виступила проти запровадження обов’язкової вакцинації для представників окремих професій.