З аеропорту Кабула вилетів другий евакуаційний рейс до Катару. Обидва виконала компанія Qatar Airways.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Скільки пасажирів було на борту літака та яке в них громадянство – невідомо.

До того, як до літака зайшли пасажири – з нього вивантажили гуманітарну допомогу для афганських громадян. Це другий такий рейс

На думку міжнародної спільноти, такі рейси – ознака того, що іноземні громадяни, які хочуть залишити Афганістан, зможуть поїхати з країни після того, як з Кабула вилетіли всі американські та союзні військові.

У Міністерстві закордонних справ Франції повідомили, що цим рейсом вдалося евакуювати 49 французів та резидентів країни.

Після вильоту з Кабула пасажирів доставили до Дохи (Катар), а звідти – міжнародними рейсами куди було потрібно. Відомо, що напередодні першим евакуаційним рейсом до Дохи вилетіли громадяни Канади, Німеччини, України, Великої Британії та США.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.