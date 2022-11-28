З початку відключень електроенергії кількість загиблих у ДТП зросла у шість разів – речник патрульної поліції в Києві

Пресофіцер управління патрульної поліції у Києві Андрій Молокоєдов заявив, що у режимі економії електропостачання та відключення вуличного освітлення збільшилась кількість ДТП.

Про це він повідомив в етері телеканалу “Київ”.

За його словами, приблизно на 55% збільшилася кількість аварій із постраждалими.

“Якщо брати пішоходів, то вдвічі збільшились дорожні пригоди за участю пішоходів. Також більш ніж у 2 рази збільшилася їхня кількість”, — заявив він.

Речник нагадав, що спочатку після введення воєнного стану 24 лютого, кількість ДТП зменшилася у 2,5 раза. Проте влітку люди почали повертатися, кількість автомобілів збільшилась, тому почала збільшуватись кількість аварій. Водночас з 10 жовтня додалася ще одна причина – режим економії електропостачання та відключення вуличного освітлення.

Молокоєдов також зауважив, що у столиці поки що спостерігається недостатня кількість регулювальників, водночас на запитання чому така ситуація у столиці, він не зміг відповісти.

Проте запевнив, що наразі патрульна поліція застосовує усі можливі заходи для покращення ситуації.

Натомість у Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Раніше в “Укренерго” повідомили, що в Україні забезпечили 80% потреб споживання електрики 27 листопада. Станом на 11:00 27 листопада дефіцит в енергосистемі складав 20%.

Своєю чергою, у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили, як безпечно користуватися генераторами.

Тоді як прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що на кінець тижня в Україні вдалося стабілізувати роботу енергосистеми після наслідків масованого ракетного обстрілу росіянами.