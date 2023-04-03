З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Їх було захоплено в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також двох повернутих цивільних, яких агресор утримував як заручників, із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до РФ всіх важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.

Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції.

Це промовисто демонструє небажання ворога слідувати Женевським конвенціям, нічим не виправдану жорстокість щодо важкопоранених та кричущої видимості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників”, – зазначили у пресслужбі.

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Це результат злагодженої роботи різних органів державної влади України в рамках Координаційного штабу з питань, пов’язаних з військовополоненими. Президент України Володимир Зеленський тримає це питання, як одне з пріоритетних, на особистому контролі. Загальну координацію українських державних органів та зусиль міжнародних партнерів забезпечує команда ОП.

Зауважимо, з початку повномасштабної війни додому з російського полону повернулися майже дві тисячі українських захисників.