Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.
24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до РФ всіх важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.
Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції.
Це промовисто демонструє небажання ворога слідувати Женевським конвенціям, нічим не виправдану жорстокість щодо важкопоранених та кричущої видимості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників”, – зазначили у пресслужбі.
Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Це результат злагодженої роботи різних органів державної влади України в рамках Координаційного штабу з питань, пов’язаних з військовополоненими. Президент України Володимир Зеленський тримає це питання, як одне з пріоритетних, на особистому контролі. Загальну координацію українських державних органів та зусиль міжнародних партнерів забезпечує команда ОП.
Зауважимо, з початку повномасштабної війни додому з російського полону повернулися майже дві тисячі українських захисників.
- Внутрішньо переміщені особи та звільнені з полону відтепер можуть отримати ваучери на навчання – документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.
- 9 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.
- 25-26 березня Європою та світом пройшло ралі на підтримку полонених бійців “Азова” та захисників “Азовсталі” загалом.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.
- Україна передала Росії усіх важкопоранених солдатів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон з початку широкомасштабного вторгнення.