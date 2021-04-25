За добу в Україні 7 930 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу, 24 квітня, в Україні зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 3 688 осіб;

летальних випадків – 231;

одужало – 6 574 особи;

здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 025 271 особа;

одужало – 1 572 528 осіб;

летальних випадків – 42 323;

проведено ПЛР-тестувань – 9 240 911.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.

526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;

Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;

Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;

Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;

Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;

Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;

Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;

Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;

Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;

Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;

Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;

Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;

Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;

Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;

Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;

Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;

Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;

Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;

Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;

Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;

Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;

Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;

Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;

Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.

Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.