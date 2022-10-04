Майже за два тижні після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації Росію покинули близько 700 тисяч осіб.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на власні джерела.

За даними одного з джерел видання, від початку мобілізації з Росії виїхало майже мільйон осіб. Інше джерело в адміністрації президента РФ повідомило, що країну покинули від 600 тисяч до 700 тисяч росіян, з яких 200 тисяч поїхали до Казахстану. Проте поки що незрозуміло, який відсоток людей виїхав із країни з туристичною метою.

“Одразу після оголошення мобілізації 21 вересня на пропускних пунктах російських кордонів утворилися черги. Найвідоміша – на пропускному пункті Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, де люди стояли у черзі по 4-5 днів, часто без їжі та води”, – йдеться у повідомленні.

У Forbes зауважили, що раніше ЗМІ наводили цифру 194 тисяч росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. На початку вересня, ще до оголошення мобілізації, Росстат заявляв, що з початку року з РФ виїхали 419 тисяч людей – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Міграційний відтік склав 96 тисяч проти приросту на 114 тисяч у 2021-му.

“4 жовтня глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов повідомив, що з 21 вересня до країни в’їхали 200 000 громадян Росії, виїхали з країни за цей період 147 000 росіян. Натомість МВС Грузії повідомляло, що за тиждень до країни приїхало 53 000 росіян, а щодня кордон переходять 10 000 осіб, що на 40-45% більше, ніж до 21 вересня”, – йдеться у повідомленні Forbes.

Варто зазначити, що, за інформацією британських розвідників, від початку оголошення часткової мобілізації в РФ, з Росії виїхало осіб більше, аніж Кремль задіяв у лютому для повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що протягом семи днів з початку часткової мобілізації в Росії, відбувся значний відтік росіян, які прагнули уникнути призову.

“Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують обсяг загальних сил вторгнення, які Росія виставила в лютому 2022 року”, – зауважили розвідники.

Серед тих, хто намагається виїхати з Росії, більшість осіб – це заможні та освічені громадяни.